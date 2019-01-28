28.01.2019 | 16:58

Российская и даже мировая историческая наука считают этот день особо знаменательной датой. 28 января 1841 года родился выдающийся ученый, заслуженный профессор Московского университета Василий Осипович Ключевский.

«Детство его прошло в селе Воскресенское, в 10-15 километрах от Пензы. Он рос в семье священника, все окружение Василия Ключевского было из пензенского духовенства. Он и по отцовской, и по материнской линии был представитель церковных кругов, и многие поколения близких, родственников Ключевского служили в пензенских храмах», - рассказал заведующий музеем В. О. Ключевского Александр Плешков.

20 лет Ключевский жил и учился в Пензе. В 1861-м он поступил в Московский университет, где потом преподавал до последних дней своей жизни. В 2019 году отмечаются две круглые даты, связанные с научной деятельностью выдающегося историка.

«В 1879 году, 140 лет назад, он взошел на кафедру истории Московского университета, то есть он сменил на этой высокой кафедре, на этом месте, своего учителя, выдающего русского историка Сергея Михайловича Соловьева. И 115 лет назад вышел в свет первый том курса русской истории Василия Осиповича Ключевского», - добавил Александр Плешков.

В Пензе в 1991 году был открыт музей ученого, а 11 лет назад на улице Плеханова установили единственный в мире памятник В. О. Ключевскому.