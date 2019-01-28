28.01.2019 | 17:38

В предчувствии заката «Солнышка» пребывают родители дошколят, посещающих санаторий. С 30 января в здании на улице Гагарина должна начаться новая оздоровительная смена, однако среди мам и пап ходят слухи, что ее не будет.

Взрослые уже начали сбор подписей за сохранение учреждения.

«Пришла за путевкой. Мне сказали, что путевок нет, что санаторий закрывается, что никакого другого помещения пока что не дают и судьба санатория на данный момент неизвестна. Родители очень все обеспокоены, все переживают: очень много детей с проблемами по неврологии, по ЛОР-заболеваниям», - рассказала мама Оксана.

Для того чтобы попасть в «Солнышко», нужно было получить направление из поликлиники, путевки выдавали там же и в самом санатории. Теперь в учреждении этого не делают.

«Родители приходят - я вынуждена им отказать, так как я не владею информацией», - пояснила палатная медсестра Наталья Казакова.

«Родители у нас, которые посещают постоянно санаторий, они у нас ходят периодически и сейчас спрашивают. Мы ничего им не можем ответить, потому что заезд, сказали, 30 января не состоится. Дети уже получили путевки, куда они будут устроены, как они будут оздоравливаться, мы не знаем», - отметила постовая медсестра Ольга Корнеева.

В неведении, что будет с учреждением, и медико-педагогический коллектив - всего 56 человек. По их словам, заведующая информацию о том, что ждет санаторий, до них не доводила. Со съемочной группой 11 канала женщина тоже была немногословной.

«Проблема есть, но минздрав разрешения на съемку не давал», - заявила она.

В региональном ведомстве рассказывают, что на днях будет готова официальная бумага о приостановлении деятельности санатория. Причина - здание аварийное. В нем за десятилетия эксплуатации ни разу не делали капитальный ремонт.

«Было принято решение о перепрофилировании санатория «Солнышко» в реабилитационные койки на базе областной детской больницы имени Филатова. У нас в каждом отделении есть реабилитационные койки», - сообщила зам. министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Что же касается персонала санатория, то вопрос с кадрами решается, пояснили в областном минздраве.