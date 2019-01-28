28.01.2019 | 15:52

Пронзительный звук способен разбудить даже крепко спящего человека и тем самым спасти ему жизнь. Сигнал, предупреждающий о содержании в воздухе продуктов горения, издают специальные приборы. По одному в каждой комнате установили в доме многодетной семьи Максимовых из села Анучино Каменского района.

«При задымлении комнаты подается сигнал, срабатывает датчик. Если это ложное задымление, то через 20 секунд он останавливается полностью сам. Если задымление присутствует дальше, то он продолжает работать до полного отключения», - рассказал руководитель Каменского местного отделения ВДПО Юрий Пигалицин.

Елена Максимова воспитывает шестерых детей. С малых лет она им рассказывает об осторожном обращении с огнем и о том, как действовать в случае ЧП. Гости из администрации района, отдела надзорной деятельности, добровольного пожарного общества обещали подарить семье и огнетушитель.

«Например, вас не будет - кто-то, дети будут. Вы их предупредите, что если датчик сигнализирует, значит это опасность», - отметил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Монтируют дымовые извещатели в домах многодетных, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одиноких престарелых граждан.

«Большинство пожаров с гибелью людей происходит в ночное время, когда человек спит. И очень тяжело обнаружить пожар: человек спит, он не осознает. Поставим извещатель дымовой, он своевременно обнаружит пожар», - пояснил начальник отдела УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Ермаков.

Приборы были куплены на средства спонсоров, практически в каждом доме не отказывались от такой помощи.