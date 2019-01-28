28.01.2019 | 13:48

Новый эпизод «Фиксиков» под названием «Бутерброд» создан в сотрудничестве с брендом «Индилайт». ГК «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, работающий на территории Пензенской области, стала партнером популярного детского мультипликационного сериала.

Премьера эпизода состоялась 25 января на YouTube-канале «Фиксиков», в прошедшие выходные его посмотрели более миллиона раз.

По сюжету герои сериала готовят бутерброды, в том числе с индейкой «Индилайт», и обсуждают правильное питание.

«Мультфильм «Фиксики» охватывает важную для нас аудиторию - поколение Альфа. Это те, кто родился после 2010 года.

Мясо индейки - продукт, идеально подходящий для детского питания. Получая знания в игровой и интересной форме из уст любимых персонажей, дети с удовольствием перенимают привычку есть то, что полезно и вкусно одновременно», - сообщила руководитель отдела Digital ГК «Дамате» Евгения Аргентова.