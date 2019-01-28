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Общество | Пензенская индейка снялась в серии «Фиксиков»

28.01.2019|13:48
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Новый эпизод «Фиксиков» под названием «Бутерброд» создан в сотрудничестве с брендом «Индилайт». ГК «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, работающий на территории Пензенской области, стала партнером популярного детского мультипликационного сериала.

Премьера эпизода состоялась 25 января на YouTube-канале «Фиксиков», в прошедшие выходные его посмотрели более миллиона раз.

По сюжету герои сериала готовят бутерброды, в том числе с индейкой «Индилайт», и обсуждают правильное питание.

«Мультфильм «Фиксики» охватывает важную для нас аудиторию - поколение Альфа. Это те, кто родился после 2010 года.

Мясо индейки - продукт, идеально подходящий для детского питания. Получая знания в игровой и интересной форме из уст любимых персонажей, дети с удовольствием перенимают привычку есть то, что полезно и вкусно одновременно», - сообщила руководитель отдела Digital ГК «Дамате» Евгения Аргентова.

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