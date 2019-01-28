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Общество | На конкурсе «Маленькая жемчужина» выбрали лучшую татарочку региона

28.01.2019|18:30
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Стихи, песни, презентация - все только на татарском языке. Это было обязательным условием конкурса «Маленькая жемчужина», на котором выбирали самую красивую, умную и трудолюбивую татарочку региона. Несколько месяцев проходили отборочные туры - и наступил финал.

«Наш «Ак калфак» работал целый год над этим проектом, мы побывали практически по всех районах Пензенской области. За год мы увидели, что на самом деле наши традиции и обычаи сохраняются и наши девочки знают и умеют все: и готовить, и петь, и шить, и вышивать», - отметила председатель общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Эльмира Васильева.

Таланты участницы демонстрировали на практике. Начинали с представления на суд жюри блюда, приготовленного заранее. Раскрывали все секреты рецептов.

«Это называется чак-чак. Мы вчера с моей мамой приготовили его: моя мама нарезала тесто, а я его приготовила на масле. И он украшен изюмом и орехами, мы медом и сахаром полили его», - поделилась участница конкурса Диния Бибякова.

Однако без помощи взрослых все идет не слишком гладко. Конкурс «Слепи пельмени» это доказал: тесто не слушалось и у некоторых маленьких мисс сдавали нервы.

В итоге самой талантливой и красивой была признана Алина Кудеева из Кузнецкого района.

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Гость|28.01.2019 19:00|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

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