28.01.2019 | 09:30

Интернет-магазин «МегаФона» запустил распродажу «Киберпонедельник», которая продлится с 28 января по 30 января. Только в течение трех дней смартфоны и аксессуары продаются по выгодной цене: со скидкой до 30%.

Кроме того, в интернет-магазине «МегаФона» можно выбрать выгодный тариф и подобрать красивый номер.

Во многих городах есть возможность воспользоваться бесплатной доставкой, также доступен самовывоз из ближайшего салона.

Если нужного смартфона или аксессуара не нашлось на сайте того или иного города, следует воспользоваться почтовой доставкой, оформив заказ из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Самары, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга или Нижнего Новгорода.

Список устройств по акции доступен на сайте.

Акция действует на заказы, оформленные на сайте интернет-магазина. Срок участия в ней некоторых товаров может быть ограничен. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.