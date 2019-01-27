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Общество | В Пензе почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда

27.01.2019|13:10
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В воскресенье, 27 января, исполнилось 75 лет со дня освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. В Пензе в память о жителях и защитниках этого города провели торжественный митинг у монумента героям блокадного Ленинграда на Западной Поляне.

«Это один из самых тяжелых периодов в истории страны, который длился 871 день. Из Ленинграда и Ленинградской области в Пензу во время Великой Отечественной войны было эвакуировано свыше шести тысяч человек, 15 промышленных предприятий», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Представители власти и другие горожане возложили цветы к памятному знаку. Затем для пензенцев-блокадников состоялись торжественный прием и концерт в детско-юношеском центре «Спутник».

«Каждый день блокады был отмечен подвигами его защитников. В боях за Ленинград, среди его защитников, погибло много пензенцев. Светлая и вечная память защитникам города», - написал губернатор Иван Белозерцев в личном микроблоге.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что важно помнить страшные события тех лет, подвиг жителей осажденного города, их стойкость и героизм. «Это пример подлинного мужества и настоящей любви к Родине, на который мы должны равняться», - отметил он.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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