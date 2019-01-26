26.01.2019 | 14:27

В воскресенье, 27 января, жители города Заречного Пензенской области присоединятся к памятной акции «Свеча в окне», посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

В назначенный час участники акции выключают свет и зажигают в окнах свечи в память о тех, кто жил и умирал в осажденном городе, сообщает портал «Город Z».

В этом году акция получила международный статус. Каждый, кому дорога память о блокадном Ленинграде и его освобождении, может зажечь свою памятную свечу и таким образом присоединиться к участникам мемориального мероприятия, проходящего в это время на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Начало памятной акции - в 20:00.