26.01.2019 | 16:55

Музыка, строгий ведущий, каверзные задания и знатоки - все было, как в известной телепередаче. В Доме молодежи пензенские студенты сыграли в «Что? Где? Когда?».

«Зачитывается вопрос, им дается одна минута, они обсуждают командой возможный правильный вариант ответа, потом выписывают на бланк и сдают. И мы уже проверяем. Вопросы есть и исторические, есть на логику, есть вопросы фактические», - уточнил организатор интеллектуальных состязаний Алексей Пакаев.

Александр Волков - капитан команды «Золотой теленок». Игры разума ему по душе.

«Этот кайф, когда отгадываешь что-то и когда «берешь» действительно сложные, интересные вопросы, - это очень интересно. По крайней мере, на таких играх городских, когда много команд, большая конкуренция, выигрывать всегда очень клево», - рассказал капитан команды «Золотой теленок» Александр Волков.

Финал интеллектуального турнира пройдет в феврале. Команда-победитель поедет в Саранск, где соберутся самые эрудированные студенты Приволжского федерального округа.