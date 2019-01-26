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Общество | Пензенские студенты сыграли в игру «Что? Где? Когда?»

26.01.2019|16:55
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Музыка, строгий ведущий, каверзные задания и знатоки - все было, как в известной телепередаче. В Доме молодежи пензенские студенты сыграли в «Что? Где? Когда?».

«Зачитывается вопрос, им дается одна минута, они обсуждают командой возможный правильный вариант ответа, потом выписывают на бланк и сдают. И мы уже проверяем. Вопросы есть и исторические, есть на логику, есть вопросы фактические», - уточнил организатор интеллектуальных состязаний Алексей Пакаев.

Александр Волков - капитан команды «Золотой теленок». Игры разума ему по душе.

«Этот кайф, когда отгадываешь что-то и когда «берешь» действительно сложные, интересные вопросы, - это очень интересно. По крайней мере, на таких играх городских, когда много команд, большая конкуренция, выигрывать всегда очень клево», - рассказал капитан команды «Золотой теленок» Александр Волков.

Финал интеллектуального турнира пройдет в феврале. Команда-победитель поедет в Саранск, где соберутся самые эрудированные студенты Приволжского федерального округа.

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Гость|26.01.2019 19:18|

Мальчик стал девочкой. Вопрос,что в черном ящике ?

Имя: Гость
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