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Общество | Пензенские росгвардейцы проверили 247 подозрительных предметов

26.01.2019|10:21
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1 742 единицы оружия и почти 2 000 боеприпасов изъяли сотрудники Росгвардии у жителей области в 2018 году. Всего же в Сурском крае зарегистрировано около 27 000 человек, владеющих 41 000 единиц оружия.

Об этом шла речь при подведении итогов, состоявшемся в ведомстве в пятницу, 25 января.

Начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Белов доложил, что за год сотрудники вневедомственной охраны 2 267 раз выезжали по заявкам оперативных дежурных полиции. Росгвардейцы выявили 46 человек, находящихся в розыске, и задержали 49 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

«Специалисты инженерного подразделения ОМОН 247 раз проверяли информацию об обнаружении взрывоопасных или бесхозных предметов. Во время этих выездов на территории Пензенской области успешно обезврежено три взрывоопасных предмета - боеприпасы времен Великой Отечественной войны», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Так, во время работы на кладбище около Чемодановки экскаваторщик обнаружил в земле металлический предмет, напоминающий маленькую бомбу, и сообщил об этом в дежурную часть отряда особого назначения управления Росгвардии по области. После обследования находки взрывотехники установили, что это 82-миллиметровая осколочная мина советского производства периода Великой Отечественной войны.

А житель села Саловка Пензенского района обнаружил 85-миллиметровый осколочный снаряд. Росгвардейцы вывезли его на специально оборудованном автомобиле на полигон, поместили в специально отрытую траншею в песчаном карьере, установили заряд из тротиловых шашек и взорвали.

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Гость|26.01.2019 10:50|

А по поводу растущего доверия граждан не доложил и не проронил ни одного слова.

Гость|26.01.2019 11:06|

Вывезли в специальном автомобиле,положили в специальную траншею на специальную землю и при помощи специально заряда специально произвели специальный подрыв. Всем вручили специальные премии и присвоили специальные звания. Вот так то вот. Не все так просто.

Гость|26.01.2019 11:36|

Ну и чё??? Мы им зарплату платим, пусть работают. Лишь бы не против нас самих.

Имя: Гость
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