26.01.2019 | 10:21

1 742 единицы оружия и почти 2 000 боеприпасов изъяли сотрудники Росгвардии у жителей области в 2018 году. Всего же в Сурском крае зарегистрировано около 27 000 человек, владеющих 41 000 единиц оружия.

Об этом шла речь при подведении итогов, состоявшемся в ведомстве в пятницу, 25 января.

Начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Белов доложил, что за год сотрудники вневедомственной охраны 2 267 раз выезжали по заявкам оперативных дежурных полиции. Росгвардейцы выявили 46 человек, находящихся в розыске, и задержали 49 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

«Специалисты инженерного подразделения ОМОН 247 раз проверяли информацию об обнаружении взрывоопасных или бесхозных предметов. Во время этих выездов на территории Пензенской области успешно обезврежено три взрывоопасных предмета - боеприпасы времен Великой Отечественной войны», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Так, во время работы на кладбище около Чемодановки экскаваторщик обнаружил в земле металлический предмет, напоминающий маленькую бомбу, и сообщил об этом в дежурную часть отряда особого назначения управления Росгвардии по области. После обследования находки взрывотехники установили, что это 82-миллиметровая осколочная мина советского производства периода Великой Отечественной войны.

А житель села Саловка Пензенского района обнаружил 85-миллиметровый осколочный снаряд. Росгвардейцы вывезли его на специально оборудованном автомобиле на полигон, поместили в специально отрытую траншею в песчаном карьере, установили заряд из тротиловых шашек и взорвали.