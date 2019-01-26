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Общество | На улице Клары Цеткин жителей беспокоит соседство с барахольщицей

26.01.2019|18:07
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Трагедии боятся жители дома № 15 на улице Клары Цеткин. Они переживают и за судьбу соседки, которая спряталась в своей квартире и не выходит на связь, и за свою безопасность - от этой женщины можно ожидать все, что угодно.

«На улицу выходит с ножом, и говорит даже, что всех перережет», - рассказал житель дома Николай Митрошин.

«Я живу с дочкой, у меня маленький внучок - полтора года. Дома жарко одевать, дочь говорит мне: «Давай стульчик вынесем, я его на площадке одену». А она вышла и давай орать на нее, кинулась - и пинки прямо! Гонит и бьет», - пожаловалась Любовь Косолапова.

Но когда приезжает скорая или сотрудники полиции, беспокойная женщина, как правило, прячется у себя дома. Более того, она несет с помойки мусор в квартиру. Завален весь ее балкон, что внутри - подумать страшно.

«Все подряд - все шоболы, коробки из-под яиц, бутылки. Что только ни несет! Все, там все завалено. Это сейчас вот зима, мороз, войти в квартиру невозможно. У нас два баллончика и мухоловки дома висят, а муравьев сколько!» - возмутилась женщина.

«Летом здесь в подъезд войти вообще невозможно. Заходишь, закрываешься, чтобы рвоту не вызвало, пробегаешь в лифт и скорее поднимаешься. В подъезде постоянно мухота, сейчас по всему дому рыжие муравьи развелись, не успеваем морить их, и все - оттуда», - добавил мужчина.

Женщину уже несколько раз клали на лечение, на какое-то время ей становилось легче. Соседи даже умудрились как-то навести порядок в ее квартире. Но это было давно, с возрастом болезнь прогрессирует.

Увезти беспокойную даму в специализированное медицинское учреждение - дело щекотливое и хлопотное, зайти к ней без разрешения нельзя. Сотрудники полиции тоже не могут привлечь к ответственности за мусор дома: хлам - частная собственность.

«Помогите человеку! Она больная, пристройте ее в больницу где-то, надо же ей помочь, она же живой человек», - призвала председатель дома Тамара Шадчнева.

Жители планируют обратиться с заявлением в районную администрацию, чтобы там взяли ситуацию под контроль.

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Гость|26.01.2019 19:25|

Всё просто,соседи глаз положили на её вещички !

Гость|26.01.2019 19:27|

Не нравится - переезжайте!Нет, будут жить в дерьме всю жизнь и ныть, жаловаться.

Имя: Гость
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