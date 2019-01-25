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Общество | Жительницам Пензы станет проще попасть на маммографию

25.01.2019|13:17
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В пензенской поликлинике № 11 появился новый цифровой маммограф. Аппарат оборудован программным комплексом, который позволяет избавиться от затрат на дорогостоящую пленку и проявочные материалы.

Установка использует пониженную дозу рентгеновского излучения, воздействующую только на грудь, при этом вероятность обнаружения уплотнений выше.

«Маммограф стоимостью 9,75 млн был закуплен за счет средств бюджета Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Он уже введен в эксплуатацию и стал седьмым по счету аппаратом, который будет функционировать в городских поликлиниках.

За 2018 год на шести имевшихся маммографах диагностику прошли более 23 000 женщин. Патологии выявлены свыше чем у 6 000 пациенток, у 98 из них обнаружен рак молочной железы.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|25.01.2019 13:44|

а я смотрю по фото один уже попал на момографию

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