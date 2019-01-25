25.01.2019 | 13:17

В пензенской поликлинике № 11 появился новый цифровой маммограф. Аппарат оборудован программным комплексом, который позволяет избавиться от затрат на дорогостоящую пленку и проявочные материалы.

Установка использует пониженную дозу рентгеновского излучения, воздействующую только на грудь, при этом вероятность обнаружения уплотнений выше.

«Маммограф стоимостью 9,75 млн был закуплен за счет средств бюджета Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Он уже введен в эксплуатацию и стал седьмым по счету аппаратом, который будет функционировать в городских поликлиниках.

За 2018 год на шести имевшихся маммографах диагностику прошли более 23 000 женщин. Патологии выявлены свыше чем у 6 000 пациенток, у 98 из них обнаружен рак молочной железы.