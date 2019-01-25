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Общество | В Пензе вспомнили страшные дни блокады Ленинграда

25.01.2019|17:43
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В Центре хоровой и вокальной культуры вспоминали события 75-летней давности. 27 января 1944 года была окончательно прорвана блокада Ленинграда.

Почти 900 страшных дней и ночей жители города на Неве умирали и выживали. Ольга Мальцева оказалась там почти случайно.

В сентябре 1941 года ей было всего восемь месяцев. Мама приехала из Москвы забрать с собой тетю. Из осажденного Ленинграда женщины и девочка еле выбрались.

«Где-то произошел взрыв, и осколками маме отсадило мякоть над локтями. И вот бабушка ее завязала ей локти, она нести меня уже не могла, меня положили в корзинку», - рассказала жительница г. Пензы.

Ольга Мальцева продолжила свой рассказ в стихах.

«Мама несла меня в руках простреленных, мама несла меня в городе Ленина, слезы хрустальные в первый раз выжгли фашисты с зеленых глаз», - зачитала женщина.

Основные торжества в честь полного снятия блокады Ленинграда в Пензе пройдут 27 января - это священная дата.

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