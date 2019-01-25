25.01.2019 | 17:30

Стали известны результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике. За право представлять область на уровне страны боролся 61 ученик.

Среди учеников 9-х классов лучше всех с заданиями справился Михаил Ефремкин из Губернского лицея, там же учится победитель среди 10-х классов – Роман Малов. Первым среди 11-классников стал Александр Тряпицын из гимназии № 44.

Параллельно проходил региональный этап всероссийской олимпиады по физике имени Д. К. Максвелла среди учеников 7-8-х классов, в которой участвовали 53 школьника. Победителями стали 7-классница Мария Попова и 8-классники Алексей Панкин и Анастасия Панюхина из Губернского лицея.

Каждая из обеих олимпиад состояла из двух туров - теоретического и практического.

«Победители и призеры всероссийских олимпиад имеют право льготного зачисления в вуз», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.