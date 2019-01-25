Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 янв 2019|21:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

Общество | В Пензе состоялся финал XVI окружного фестиваля «Татьяна Поволжья»

25.01.2019|20:06
Печать

В областной филармонии состоялся финал именного конкурса красоты. В XVI окружном фестивале «Татьяна Поволжья» приняли участие четыре студентки из Пензы, а также из Мордовии, Удмуртии и Республики Марий Эл.

Первый выход был в гусарских мундирах - это дань истории. Следующее дефиле оказалось современным.

Далее Тани рассказывали о своих вузах и особенностях будущих профессий. Самый насыщенный этап - домашнее задание: видеоролик-презентация и творческий конкурс, кто во что горазд.

Кроме вокальных данных, Танюши демонстрировали свои хореографические возможности.

«Завершается все, конечно же, дефиле в вечерних платьях - самый красивый, самый элегантный конкурс. И в этих платьях они останутся, чтобы узнать, кто станет обладательницей главной короны», - отметила организатор конкурса «Татьяна Поволжья - 2019» Кристина Злыднева.

Регалия досталась студентке Марийского государственного университета Татьяне Яковлевой.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 