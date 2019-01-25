25.01.2019 | 20:06

В областной филармонии состоялся финал именного конкурса красоты. В XVI окружном фестивале «Татьяна Поволжья» приняли участие четыре студентки из Пензы, а также из Мордовии, Удмуртии и Республики Марий Эл.

Первый выход был в гусарских мундирах - это дань истории. Следующее дефиле оказалось современным.

Далее Тани рассказывали о своих вузах и особенностях будущих профессий. Самый насыщенный этап - домашнее задание: видеоролик-презентация и творческий конкурс, кто во что горазд.

Кроме вокальных данных, Танюши демонстрировали свои хореографические возможности.

«Завершается все, конечно же, дефиле в вечерних платьях - самый красивый, самый элегантный конкурс. И в этих платьях они останутся, чтобы узнать, кто станет обладательницей главной короны», - отметила организатор конкурса «Татьяна Поволжья - 2019» Кристина Злыднева.

Регалия досталась студентке Марийского государственного университета Татьяне Яковлевой.