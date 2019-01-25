25.01.2019 | 18:01

От неказистых полуторок до мощных армейских КАМАЗов и «Уралов» - такова история первой пензенской автомобильной школы, бытовавшей сначала при Осоавиахиме, потом при ДОСААФ. Появилась эта оборонная организация перед Великой Отечественной войной, а сейчас отмечает юбилей.

«В то время молодежь - на танки, на трактора, на машины, чтобы люди владели техникой. И был создан вначале автомотоклуб, а этот был создан 25 января 1939 года», - рассказал директор пензенской автошколы в 1983 - 2003 гг. Анатолий Швецов.

За все время существования автошкола подготовила более 100 тысяч водителей категории В и С. Они не только учились и учатся управлять армейскими автомобилями, но и стрелять, и даже прыгать с парашютом.

«Основными направлениями деятельности школы являлась подготовка специалистов Вооруженных сил, кадров массово-технических профессий, содействие в укреплении оборонной способности страны и развитии военно-прикладных технических видов спорта, чем по сей день занимается наша автошкола на протяжении 80 лет», - отметил руководитель регионального отделения ДОСААФ России Михаил Носачев.

На торжественной церемонии в честь юбилея автошколы призывникам вручили билеты членов ДОСААФ. Скоро им садиться за руль современных армейских машин.

ЗИС-5 в годы Великой Отечественной войны был основным транспортным автомобилем Красной армии. Машина вывозила людей из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни» на Ладожском озере, а также доставляла боеприпасы бойцам на передовую.

Теперь этот грузовик является символом зарождения в Пензе первой автомобильной школы.