25.01.2019 | 18:41

С миру по нитке - ближнему подмога! На улице Вяземского, 24Б, открылся гуманитарный склад студенческой взаимной помощи.

Поделиться тем, что кому-то не нужно, а молодым людям наверняка пригодится, может любой желающий. На одну стипендию прожить очень сложно.

«Это могут быть не студенты, которые по бумажке являются нуждающимися, из многодетных семей. Это просто ребята, у которых возникли трудности», - объяснила куратор проекта «Студмолодежь» в Пензенской области Кристина Бабынина.

Если вам есть чем поделиться со студентами, попавшими в сложную жизненную ситуацию (а на склад принимаются не только продукты питания, но и одежда, и канцелярские принадлежности), звоните по телефону 8 (987) 521-57-10 или отсылайте СМС-сообщения. Кристина ответит в любое время.