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Общество | В Пензе появился гуманитарный склад студенческой взаимной помощи

25.01.2019|18:41
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С миру по нитке - ближнему подмога! На улице Вяземского, 24Б, открылся гуманитарный склад студенческой взаимной помощи.

Поделиться тем, что кому-то не нужно, а молодым людям наверняка пригодится, может любой желающий. На одну стипендию прожить очень сложно.

«Это могут быть не студенты, которые по бумажке являются нуждающимися, из многодетных семей. Это просто ребята, у которых возникли трудности», - объяснила куратор проекта «Студмолодежь» в Пензенской области Кристина Бабынина.

Если вам есть чем поделиться со студентами, попавшими в сложную жизненную ситуацию (а на склад принимаются не только продукты питания, но и одежда, и канцелярские принадлежности), звоните по телефону 8 (987) 521-57-10 или отсылайте СМС-сообщения. Кристина ответит в любое время.

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Гость|25.01.2019 19:59|

Красивый сейчас думает,как студентческий раздабыть.

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