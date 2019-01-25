25.01.2019 | 10:41

В четверг, 24 января, в Брянском областном суде оглашен приговор по «маковому делу», одним из главных фигурантов которого выступила сотрудница Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина.

В 2011 году известный эксперт, заведующая химико-аналитической лабораторией Ольга Зеленина по просьбе владельца бакалейного бизнеса провела исследование и сделала вывод, что 42 тонны кондитерского мака, ввозимые в Россию бизнесменом, не содержат наркотических веществ. Мак был задержан на брянской таможне сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

Ольга Зеленина была задержана летом 2012 года. Ее обвинили в заведомо ложной экспертизе и участии в преступном сообществе. Дело Зелениной вызвало широкий международный резонанс.

Разбирательство длилось более шести лет, за которые антинаркотическая служба, инициировавшая расследование, была ликвидирована. Первоначально дело рассматривалось в Москве, а затем было передано в Брянск. Обвинение свелось к формулировке «превышение должностных полномочий».

«Рассмотрение уголовного дела нынешним составом суда началось в мае 2016 года. 19 декабря 2018 года вердиктом присяжных заседателей все подсудимые по уголовному делу были оправданы по всем пунктам обвинения. На основании вердикта присяжных суд вынес приговор.

Все подсудимые по уголовному делу оправданы. Суд признал за ними право на реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.