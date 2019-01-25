Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 янв 2019|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

Общество | С 1 марта появится виртуальная очередь за путевками в лагеря

25.01.2019|16:56
Печать

По организации оздоровительной кампании 2019 года пока официальных комментариев нет. Но на сайте leto58.ru уже есть информация для родителей. С 1 февраля стартует регистрация в электронной системе.

А уже в марте начнется постановка в виртуальную очередь по такому же принципу, как работали в прошлом году.

«На сайте появится кнопка «Войти в очередь» («Получить очередь»). Начиная с 1 марта, после того как вы уже внесли данные своего ребенка и себя, на сайте зарегистрировались, нажимаете на кнопочку «Зарегистрироваться в очереди» и встаете в очередь», - объяснил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Как показывает опыт прошлых лет, желающих отправить детей в загородный лагерь по льготной стоимости гораздо больше, чем количество таких путевок. Родители с первых минут начинают приступом брать сайт.

Известно, что в 2019 году вырастет стоимость путевок в загородные лагеря - с 15 тысяч рублей до 17 с небольшим.

В связи с этим увеличивается на 10% и объем финансирования на организацию отдыха и оздоровления детей. Эти данные размещены на сайте министерства образования области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 