25.01.2019 | 16:56

По организации оздоровительной кампании 2019 года пока официальных комментариев нет. Но на сайте leto58.ru уже есть информация для родителей. С 1 февраля стартует регистрация в электронной системе.

А уже в марте начнется постановка в виртуальную очередь по такому же принципу, как работали в прошлом году.

«На сайте появится кнопка «Войти в очередь» («Получить очередь»). Начиная с 1 марта, после того как вы уже внесли данные своего ребенка и себя, на сайте зарегистрировались, нажимаете на кнопочку «Зарегистрироваться в очереди» и встаете в очередь», - объяснил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Как показывает опыт прошлых лет, желающих отправить детей в загородный лагерь по льготной стоимости гораздо больше, чем количество таких путевок. Родители с первых минут начинают приступом брать сайт.

Известно, что в 2019 году вырастет стоимость путевок в загородные лагеря - с 15 тысяч рублей до 17 с небольшим.

В связи с этим увеличивается на 10% и объем финансирования на организацию отдыха и оздоровления детей. Эти данные размещены на сайте министерства образования области.