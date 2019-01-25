25.01.2019 | 15:23

В пятницу, 25 января, в Круглом зале правительства Пензенской области состоялось чествование талантливых студентов.

Премии губернатора получили победители региональных и межрегиональных конкурсов, соревнований, турниров и олимпиад.

Награды вручались в нескольких номинациях: «Социально-значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Спортивные достижения» и «Молодежные инициативы», сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В зале - лишь малая часть талантливой и активной молодежи региона! Хочу поблагодарить их родителей! Талант - лишь малая доля успеха, оставшаяся часть - тяжелый труд самих ребят и их наставников!» - написал губернатор Иван Белозерцев в Twitter.

Также глава региона сделал записи о беседах со студентами.

«Перед встречей с молодежью осмотрели выставку проектов молодежных организаций. Попросил волонтеров-медиков активнее подключиться к профилактической работе в сельской местности, волонтеров Победы - больше рассказывать о героях-земляках, участвовать в благоустройстве памятников.

С руководителем отделения студотрядов Артемом Колобовым обсудили участие строительного студотряда в ряде работ на Спасском кафедральном соборе. Он попросил привлекать их и на другие крупные объекты. Он готов позвать отряды из других регионов под хороший проект. Что это может быть?» - написал глава региона.