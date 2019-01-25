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Общество | Пензенские студотрядовцы готовы работать на крупных стройках в регионе

25.01.2019|15:23
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В пятницу, 25 января, в Круглом зале правительства Пензенской области состоялось чествование талантливых студентов.

Премии губернатора получили победители региональных и межрегиональных конкурсов, соревнований, турниров и олимпиад.

Награды вручались в нескольких номинациях: «Социально-значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Спортивные достижения» и «Молодежные инициативы», сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В зале - лишь малая часть талантливой и активной молодежи региона! Хочу поблагодарить их родителей! Талант - лишь малая доля успеха, оставшаяся часть - тяжелый труд самих ребят и их наставников!» - написал губернатор Иван Белозерцев в Twitter.

Также глава региона сделал записи о беседах со студентами.

«Перед встречей с молодежью осмотрели выставку проектов молодежных организаций. Попросил волонтеров-медиков активнее подключиться к профилактической работе в сельской местности, волонтеров Победы - больше рассказывать о героях-земляках, участвовать в благоустройстве памятников.

С руководителем отделения студотрядов Артемом Колобовым обсудили участие строительного студотряда в ряде работ на Спасском кафедральном соборе. Он попросил привлекать их и на другие крупные объекты. Он готов позвать отряды из других регионов под хороший проект. Что это может быть?» - написал глава региона.

Источник — фото: twitter.com/belozercevia
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Гость|25.01.2019 15:42|

Дайте им лопаты, пусть город чистят если чинуши не справляются. За два дня столько ДТП в городе.

Гость|25.01.2019 15:48|

Мы их обманули . Работать не будем.

Гость|25.01.2019 15:53|

penzainform.ru писал(a):

Что это может быть?» - написал глава региона.
Действительно, что. Нет у нас теперь в регионе крупных объектов.

Гость|25.01.2019 16:04|

Фильмов насмотрелись про Бам, захотелось романтики. Вон, город пусть чистят, если работать хочется.

Гость|25.01.2019 16:08|

пусть дураки работают...нам надо гранды и награды получать))

Гость|25.01.2019 16:17|

penzainform.ru писал(a):

участие строительного студотряда в ряде работ на Спасском кафедральном соборе
ну жрецы-то халявщики, это понятно.

А тут дармовая рабочая сила простаивает.

Гость|25.01.2019 16:23|

нет денег-нет работы

Гость|25.01.2019 16:24|

Тот случай,когда шума,чествование и наград куда больше,чем реальных действий этих самых студотрядов. Когда в городе ЧП,снегом все замело-где эти самые волонтеры,студотряды и тому подобные общественные деятели?! Не помешала бы помощь 10000 волонтеров ,о которых говорил губернатор президенту. Они бы в считанные дни очистили основные улицы города до блеска. Одна беда-эти волонтеры только на бумаге.

Гость|25.01.2019 16:29|

penzainform.ru писал(a):

Научно-техническое творчество
ага

отсюдова надо просто напросто

уезжать

Гость|25.01.2019 16:34|

одни понты...

Гость|25.01.2019 16:38|

за 20-30 лет ничего неизменилось и вряди ли изменится

кто хочет тот делает

а кто будет хотеть?

кто хочет работать тот сработает

а кто хочет работать да тем более за такие зарплаты

кот наплакал

ничего сдеся никогда не изменится

одна болтовня и разговоры

еда сплошь и рядом одно гидрогенизированное пальмовое масло если оно вообще является таким

пиво больше напоминает мыльную газировку

хлеб стоит только буханку разрезать в течение дня высыхает

водяра вонючее пойло

столовых общепитовский раз два и все

зарплат нету да и работы тоже

и ничего неизменится

поэтому валить отсюдова

никогда ничего неизменится

потомучто изменить очень легко

но никому вообще ничего ненужно

поэтому валить отсюдова

одни разговоры

бла-бла-бла -бла-бла-бла

ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

только лясы чешут

Гость|25.01.2019 16:40|

Гость писал(a):

Дайте им лопаты
купите лопаты в магазине

Гость|25.01.2019 16:50|

вот одна две колонны если станут разрушатьсяpenzainform.ru писал(a):

в Круглом зале правительства Пензенской области
смогут ли ктонибудь их в Пензенской области эти колонны отремонтировать, восстановить

кирпичную кладку то в Пензенской области ложить то умеют или как

остались ли мастера

могут ли правильно замесить цементный раствор

Гость|25.01.2019 16:53|

Кто сейчас цементный раствор то месит? Его в шейкерах привозят готовым.

Гость|25.01.2019 16:56|

Гость писал(a):

Кто сейчас цементный раствор то месит? Его в шейкерах привозят готовым.
вот кто поумнее тот и сам своими руками месит а то что привезут и зальют иногда потом трещины в стенах жилых домах от какого Фейри появляються

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Имя: Гость
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