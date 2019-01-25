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Общество | Пензенские рыбаки рискуют жизнью, используя в палатках газовые горелки

25.01.2019|13:04
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В четверг, 24 января, сотрудники пензенского управления по делам ГОЧС проверили безопасность рыбаков, занимающихся подледным ловом.

Несмотря на морозы, многие пензенцы готовы часами сидеть над лунками. Некоторые рыболовы размещают на льду палатки, внутри которых зажигают газовую горелку. При этом возникает риск отравиться окисью углерода: угарный газ не имеет цвета и запаха, так что определить его концентрацию и даже распознать наличие в воздухе человек не может.

«Токсикологи относят его к так называемым кровяным ядам. Этот газ обладает в 14-15 раз большим сродством к гемоглобину, чем кислород, поэтому быстрее с ним связывается. В результате нарушаются обмен веществ и функции тканей. Чем больше угарного газа в атмосфере, тем больше опасность погибнуть», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

В тесном пространстве палатки смертельный риск возрастает многократно. В связи с этим рыбаков призывают быть бдительными и осторожными.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|25.01.2019 13:36|

Нет бы просто костёр развести рядом с палаткой. Заодно рыбку пойманную подарить,уху сварить.нет,надо газовую горелка юзать.

Гость|25.01.2019 13:38|

Люди вообще рискуют жизнью, когда живут. И не рискуют, когда не живут.

Гость|25.01.2019 13:39|

А мангалы они в палатках не ставят ?

Гость|25.01.2019 13:49|

Щас говорят модно в гаражах закрытых с заведенной машиной рыбу ловить

Имя: Гость
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