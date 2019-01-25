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Общество | Кузнечанину, не оформившему ИП, придется заплатить налоги с 11,3 млн

25.01.2019|09:31
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41-летнего жителя Кузнецка осудили за ведение незаконной предпринимательской деятельности. Мужчина в течение трех лет, не имея на то права, занимался торговлей, выполнял строительные работы и оказывал транспортные услуги.

За это время - с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года - он заработал более 11,3 млн рублей.

Кузнечанин не стал регистрироваться в налоговой. Вместо этого он использовал печать, расчетный счет, учредительные и регистрационные документы своего знакомого, оформившего ИП и не осведомленного о преступном умысле приятеля.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия в действиях подсудимого смягчающих обстоятельств в виде наличия малолетних детей, активного способствования раскрытию и расследованию преступления и признания вины, суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 40 000 рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Приговор направлен в межрайонную инспекцию ФНС, чтобы там приняли меры по взысканию с кузнечанина неуплаченной суммы налогов.

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Гость|25.01.2019 10:59|

Да у нас все таксисты так же бомбят, без открытия ИП и без лицензий.

Когда за них возьмутся?

Гость|25.01.2019 11:01|

Ну не платил мужик налоги...11,3 млн.ЗАРАБОТАЛ!!! А не украл...Надо воровать- есть шанс стать главой госкорпорации.

Имя: Гость
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