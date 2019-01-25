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Общество | Антимонопольная служба проверит цены на яйца в Пензенской области

25.01.2019|10:21
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Федеральная антимонопольная служба России поручила территориальным органам проверить поставщиков куриных яиц. Основное внимание будет уделяться обоснованности повышения отпускных цен.

Основанием для проверки послужили обращения по вопросу повышения поставщиками цен на яйцо куриное, в том числе от ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка», входит в группу X5 Retail Group). Компания сообщила, что с ноября 2018 года получает от поставщиков уведомления о повышении цен в связи с ростом цен на пшеницу, ГСМ, комбикорма, упаковочную продукцию и тару.

Сейчас Пензенское УФАС России готовит запросы в адрес крупнейших производителей и поставщиков яйца на территории региона - ОАО «Колышлейская птицефабрика», ООО «Торговая компания «Прод-Лидер», ООО «Благодатское». Для выявления других поставщиков яиц направлен запрос в областной минсельхоз.

«Региональное управление проанализирует информацию и проверит действия хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения норм антимонопольного законодательства», - сообщили в пресс-службе УФАС России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 12 декабря 2018 года стоимость десятка яиц в Пензенской области являлась одной из самых низких в ПФО - 63 рубля 62 копейки. Самая высокая цена на эту дату была зафиксирована в Кировской области (73 рубля 20 копеек), самая низкая - в Мордовии (56 рублей 27 копеек).

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|25.01.2019 10:50|

Да батеньки, проснулись ... вспомнили для чего их содержат? По старинке причин для поднятия цены не найдут, попустословят и в сторонку?

Гость|25.01.2019 10:58|

Колышлейская совсем обнаглели ценник в январе за С1-65р. В середине декабря яйца были по 58р.,а через неделю резко стали по 68р. Такие-же привезённые с Удмуртии стоят 59-60р., а колыши в 50 км от города находятся и такой ценник.Зажрались. Теперь принципиально у них не покупаю и другим не советую, пусть сами их жрут. Перестанут брать и они сразу ценник пересмотрят.

Гость|25.01.2019 11:02|

penzainform.ru писал(a):

являлась одной из самых низких в ПФО - 63 рубля 62 копейки
где такие цены? в ММР от 70 до 100 рублей десяток

Имя: Гость
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