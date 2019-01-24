24.01.2019 | 18:38

Не каждый житель Железнодорожного района готов принять столько гостей сразу, повезло лишь некоторым. К многодетной семье на улицу Ново-Казанскую явилась делегация в составе чиновников администрации, социальных работников, сотрудников газовой службы и МЧС. Выясняли, как люди живут, нет ли проблем.

«Все вроде работает, все новое там было, у нас вот только в прошлом году заменяли счетчик, газовый инспектор приходил, он все смотрел», - рассказала жительница дома на Ново-Казанской Светлана Киянова.

Проверив электропроводку и газовое оборудование, специалисты провели профилактическую беседу.

«Были случаи детской шалости с огнем. То есть они редки, но имеют место быть, поэтому не оставляйте их без присмотра, включенные газовые приборы не оставляйте, и желательно спички, зажигалки убирайте куда-нибудь наверх, где дети не могут достать до них и воспользоваться», - предупредил старший инспектор надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы Сергей Сазонов.

«Отряд особого назначения» переместился на улицу Антонова. В одной из квартир проживает неблагополучная семья. Дочь пенсионерки пьет.

«Одна пьянка идет. Ни работает, ни детские - ничего, на мою пенсию живем. Один негатив идет, ни одного дня не проходит, чтобы она не оскорбляла», - пожаловалась женщина.

Фокусы дочери пожилая женщина терпит вместе с внучкой.

«Сидели в зале у меня, и что-то газом запахло. Я как влетела - здесь не продохнешь! Она полностью его не выключила, шипел», - добавила женщина.

Специалисты проверили опасные места. Вытяжка не работала.

Все заинтересованные службы взяли на особый контроль неблагополучную квартиру.