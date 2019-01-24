24.01.2019 | 18:54

Несколько шагов по сцене областной филармонии отделяют девушек от высокого суда. Они шли, уже не чувствуя ног, но улыбались.

Это была генеральная репетиция финала конкурса «Татьяна Поволжья - 2019». Пенза впервые принимает XVI окружной фестиваль. За плечами у девушек - пять дней предварительных проверок на прочность.

«Были очень интересные испытания, такие как интеллектуальная игра - квиз, где мы узнали очень много нового. Нужно было достать свой номер на скалолазной стене (как это правильно называется?), тоже было безумно интересно, очень необычно», - рассказала студентка Удмуртского государственного университета Татьяна Попова.

В пятницу на девушек устремятся сотни глаз. Выберут лучшую Татьяну. Всего их семь - четыре пензячки, а также студентки из Мордовии, Удмуртии и Марий Эл.

«Первым испытанием будет дефиле-знакомство, вторым у них будет дефиле в студенческом стиле. И они будут рассказывать о своих будущих профессиях, потому что участница конкурса должна не только красиво ходить по сцене, но и говорить, и делать это грамотно, интересно. Плюс она должна рассказывать о своей профессии, потому что все они в первую очередь студентки», - объяснила организатор конкурса Кристина Злыднева.

У пензенского конкурса будет своя особенность: в день Татьяны и студентов зал окунется в прошлое.

«Вернемся к елизаветинским временам, вспомним, как это было тогда, посмотрим, как студентки изменились сейчас», - добавила Кристина Злыднева.

Финал конкурса «Татьяна Поволжья - 2019» состоится 25 января в 16:00 в большом зале областной филармонии.