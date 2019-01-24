Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 янв 2019|15:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.03  |  $  66.00
 

Общество | В Пензе перевозчика оштрафовали после смертельного ДТП с автобусом

24.01.2019|14:02
Печать

В Первомайском районе Пензы мировой суд по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора рассмотрел административное дело в отношении перевозчика, работающего на городском маршруте № 70.

Предпринимательницу проверили после того, как ее автобус сбил пешехода на проспекте Строителей. Это случилось напротив дома № 48 в 6:55 8 октября 2018 года. Попавшая под колеса пожилая женщина от полученных травм скончалась.

Оказалось, что предпринимательница работает с грубым нарушением лицензионных условий.

В частности, с водителем не был проведен необходимый инструктаж при его первом выходе на маршрут, но к работе его все равно допустили. Навыки водителя по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП не совершенствовались. Также он не проходил стажировку.

Кроме того, у предпринимательницы, которая является лицом, ответственным за безопасность дорожного движения, отсутствует аттестация.

В суде представитель перевозчика согласился с протоколом частично, признав только последнее нарушение.

Предпринимательницу, которая уже привлекалась к административной ответственности, признали виновной и оштрафовали на 75 000 рублей.

0
0
0
0
 
Гость|24.01.2019 14:29|

penzainform.ru писал(a):

признали виновной и оштрафовали на 75 000 рублей.
И все, можно дальше зарабатывать...

Гость|24.01.2019 14:34|

А что вы хотите, ее надо было расстрелять?

Гость|24.01.2019 14:37|

Мне вот всегда интересно, почему работодатель отвечает за действия водителя, попавшего в дтп. Понятно, если пьяного выпустили в рейс тли неисправное авто, а все остальное то - результат работы мозга водителя

Гость|24.01.2019 14:41|

А кто нанимает на работу плохого водителя? Вот то-то...

Гость|24.01.2019 14:46|

Всего лишь штраф 75000??? Вообще что ли совести нет,он пронесся с бешеной скоростью,сбил человека на пешеходном переходе,а штраф заплатит предпринимательница...Никакой ответственности

Гость|24.01.2019 14:50|

Оштрафовали ИП -"субподрядчика",а держатель маршрута Дилижанс как всегда НИ ПРИЧЁМ!Фомины всегда при любых раскладах ни причём.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 