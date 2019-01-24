24.01.2019 | 14:02

В Первомайском районе Пензы мировой суд по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора рассмотрел административное дело в отношении перевозчика, работающего на городском маршруте № 70.

Предпринимательницу проверили после того, как ее автобус сбил пешехода на проспекте Строителей. Это случилось напротив дома № 48 в 6:55 8 октября 2018 года. Попавшая под колеса пожилая женщина от полученных травм скончалась.

Оказалось, что предпринимательница работает с грубым нарушением лицензионных условий.

В частности, с водителем не был проведен необходимый инструктаж при его первом выходе на маршрут, но к работе его все равно допустили. Навыки водителя по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП не совершенствовались. Также он не проходил стажировку.

Кроме того, у предпринимательницы, которая является лицом, ответственным за безопасность дорожного движения, отсутствует аттестация.

В суде представитель перевозчика согласился с протоколом частично, признав только последнее нарушение.

Предпринимательницу, которая уже привлекалась к административной ответственности, признали виновной и оштрафовали на 75 000 рублей.