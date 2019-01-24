Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 янв 2019|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.03  |  $  66.00
 

Общество | В Пензе отметили День образования инженерной службы Росгвардии

24.01.2019|15:52
Печать

Их служба особенно опасна и трудна. И в свой профессиональный праздник, День образования инженерной службы Росгвардии, они рискуют жизнью.

«Подразделение занимается обнаружением, поиском, идентификацией и уничтожением, если это взрывоопасное устройство», - объяснил сотрудник ИТО ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь.

Только в 2018 году специалистами службы было осуществлено 247 выездов с целью проверки информации об обнаружении гражданами оружия или снарядов. Очередное такое сообщение поступило с улицы Кулакова.

«На подземной парковке стоит подозрительный автомобиль». Прибыв по указанному адресу, обнаружили данный автомобиль. Первоначальные наши действия - это перекрыли все входы, чтобы не было посторонних лиц здесь, и дожидаемся приезда специальной службы», - рассказал сотрудник ОВО ФСВНГ РФ по Пензенской области Иван Крупкин.

Сотрудники которой и должны обследовать автомобиль с помощью современного оборудования. Оно поступило на вооружение к саперам совсем недавно.

«Издает специфический звук и на шкале светодиодами обозначает», - добавил Игорь.

Подозрения граждан были напрасными. Информация, что машина заминирована, не подтвердилась.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 