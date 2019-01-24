24.01.2019 | 15:52

Их служба особенно опасна и трудна. И в свой профессиональный праздник, День образования инженерной службы Росгвардии, они рискуют жизнью.

«Подразделение занимается обнаружением, поиском, идентификацией и уничтожением, если это взрывоопасное устройство», - объяснил сотрудник ИТО ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь.

Только в 2018 году специалистами службы было осуществлено 247 выездов с целью проверки информации об обнаружении гражданами оружия или снарядов. Очередное такое сообщение поступило с улицы Кулакова.

«На подземной парковке стоит подозрительный автомобиль». Прибыв по указанному адресу, обнаружили данный автомобиль. Первоначальные наши действия - это перекрыли все входы, чтобы не было посторонних лиц здесь, и дожидаемся приезда специальной службы», - рассказал сотрудник ОВО ФСВНГ РФ по Пензенской области Иван Крупкин.

Сотрудники которой и должны обследовать автомобиль с помощью современного оборудования. Оно поступило на вооружение к саперам совсем недавно.

«Издает специфический звук и на шкале светодиодами обозначает», - добавил Игорь.

Подозрения граждан были напрасными. Информация, что машина заминирована, не подтвердилась.