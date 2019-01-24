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Общество | В Пензе магазины «Красное и белое» подключаются к канализации домов

24.01.2019|12:19
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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области выявило несоблюдение требований санитарного законодательства в магазинах «Красное и белое» (ООО «Лабиринт-Волга»).

В частности, в организации никто не следил за воздействием на работников физических факторов: микроклимата, шума, освещенности.

Другое нарушение - подключение магазинов к канализации жилых домов, в которых они располагаются. В складском помещении проходит канализационный стояк, не защищенный коробом.

В обоих случаях специалисты назначили ООО «Лабиринт-Волга» наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Фирма обжаловала решение регионального управления Роспотребнадзора в Первомайском районном суде, однако там его посчитали справедливым и оставили без изменения, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

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Гость|24.01.2019 12:44|

Это еще хорошо с канализацией, а вот где вода там еще жильцам веселей. ОДН на всех раскидывают

Гость|24.01.2019 13:33|

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/menblog

Имя: Гость
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