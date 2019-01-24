24.01.2019 | 12:19

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области выявило несоблюдение требований санитарного законодательства в магазинах «Красное и белое» (ООО «Лабиринт-Волга»).

В частности, в организации никто не следил за воздействием на работников физических факторов: микроклимата, шума, освещенности.

Другое нарушение - подключение магазинов к канализации жилых домов, в которых они располагаются. В складском помещении проходит канализационный стояк, не защищенный коробом.

В обоих случаях специалисты назначили ООО «Лабиринт-Волга» наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Фирма обжаловала решение регионального управления Роспотребнадзора в Первомайском районном суде, однако там его посчитали справедливым и оставили без изменения, сообщили в пресс-службе надзорного органа.