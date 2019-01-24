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Общество | Епархия надеется превратить ДК железнодорожников в церковь

24.01.2019|18:15
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Здание недалеко от Привокзальной площади все еще остается Дворцом культуры железнодорожников. Хотя местные священнослужители с 1993 года мечтают, чтобы строение превратилось в церковь, которой и являлось изначально - там был Богоявленский собор, ДК из него сделали в советские годы. А потом хозяином здания стало ОАО «РЖД».

«Церковь не просто претендует на какую-то собственность. Мы готовы, пусть это останется и собственностью «Российских железных дорог», но пусть это будет церковью», - уточнил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

Переговоры о передаче здания активно велись в 2015 году. Акционерное общество скорее не возражало. Посредником между властью и епархией выступала Анна Кузнецова - тогда руководитель благотворительного фонда «Покров», а сейчас уполномоченный при Президенте России по правам ребенка. О проблеме Кузнецова рассказывала Виктору Кувайцеву, в то время главе Пензы.

«Я согласен с тем, что эти места святые должны использоваться по своему первоначально определенному назначению. Поэтому мы обратимся со своей стороны к «Дороге», - отмечал Виктор Кувайцев.

Но с тех пор, по словам митрополита, ничего не изменилось. Подвижек в деле нет, только надежда. Хотя церковь готова пойти на всевозможные уступки: многочисленные кружки из дворца культуры выгонять никто не собирается.

«Часть мы планируем оставить как большой просветительский центр, а вторую часть сделать - центральную - как храм, но это планы на ближайшие 10 лет», - добавил митрополит.

Владыка Серафим считает, что главной проблемой является техническая: нет правовой практики, которая бы позволяла акционерному обществу просто передать здание епархии.

«Мы готовы купить, но, согласно российскому законодательству, церковь для религиозных нужд не может приобретать себе собственность. Это замкнутый круг», - подытожил Серафим.

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Гость|24.01.2019 18:47|

penzainform.ru писал(a):

«Церковь не просто претендует на какую-то собственность. Мы готовы, пусть это останется и собственностью «Российских железных дорог», но пусть это будет церковью», - уточнил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.
Церквей в Пензе достаточно. Надо сохранить ДК.

Гость|24.01.2019 18:50|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Церковь не просто претендует на какую-то собственность. Мы готовы, пусть это останется и собственностью «Российских железных дорог», но пусть это будет церковью», - уточнил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.
Церквей в Пензе достаточно. Надо сохранить ДК.
10000000+++++ даже больше чем достаточно .и детям что то надо оставить

Гость|24.01.2019 18:53|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Церковь не просто претендует на какую-то собственность. Мы готовы, пусть это останется и собственностью «Российских железных дорог», но пусть это будет церковью», - уточнил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.
Церквей в Пензе достаточно. Надо сохранить ДК.
Церквей более чем достаточно, а священников уже вообще с избытком. Не хватает "рабочих мест" для каждого выпускника семинарий ,поэтому отбирают всё, что приглянулось.

Гость|24.01.2019 18:54|

Гость писал(a):

даже больше чем достаточно
С лихвой у нас стока народу нет жаждующих посещения церквей

Гость|24.01.2019 18:57|

penzainform.ru писал(a):

Здание недалеко от Привокзальной площади все еще остается Дворцом культуры железнодорожников. Хотя местные священнослужители с 1993 года мечтают
Ну,и?А мы,жители города,тоже мечтаем,чтобы собор на Советской площади отдали попы под Дворец пионеров.Снесли забор и поместили там картинг клуб,а на площади проводили соревнования,как это было раньше,что из этого?Увы,это только наши мечты...

Гость|24.01.2019 18:57|

Церковь разрешена законом и ЛГБТ сообщества разрешены законом.Почему шествие ЛГБТ запрещают,а крестный ход нет? Как первое,так и второе может влиять на неокрепшие умы детей. Если одним что то запрещено на улицах города,то почему разрешено другим? По конституции у нас светское государство.

Гость|24.01.2019 18:58|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
даже больше чем достаточно
С лихвой у нас стока народу нет жаждующих посещения церквей

да пройтись по их церквям они все пустые . столько народа в пензе нет сколько этих церквей понастроили . ладно б действительно святое место было а то этим то как раз там даже днем с огнем не найти .

Гость|24.01.2019 18:58|

Когда уже поставят на место этих наглых жрецов? Им за пару миллиардов бюджетных рублей строят торговый центр на Советской площади, а им все мало?

Пусть выкупают у города пустыни и там за свой счёт строят мракобесные здания.

Гость|24.01.2019 18:58|

Когда же нажрутся эти рясоносцы?

Гость|24.01.2019 18:59|

Ишь какой хитрый. Готовы, чтобы собственником остались РЖД. А по закону бремя содержания недвижимого имущества как раз собственник и несет. То есть всю коммуналку и т.п.

Гость|24.01.2019 19:01|

А почему это им сразу на блюдечке приносят все, на что только пальчиком укажут?

Гость|24.01.2019 19:03|

Верните католикам бывший дом учителя на ул. Володарского. Почему сектантам без томаса все дерят, а нормальным религиям нет?

Гость|24.01.2019 19:05|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Здание недалеко от Привокзальной площади все еще остается Дворцом культуры железнодорожников. Хотя местные священнослужители с 1993 года мечтают
Ну,и?А мы,жители города,тоже мечтаем,чтобы собор на Советской площади отдали попы под Дворец пионеров.Снесли забор и поместили там картинг клуб,а на площади проводили соревнования,как это было раньше,что из этого?Увы,это только наши мечты...

дак им без разницы лишь бы отжать и влесть в чужие жизни . они и советскую площать у всех горожан отжали там действительно были в советское время разные соревнования - площадь жила .а сейчас из за нескольких выживших из ума стороной обходим . все равно мало они еще и лермонтовский сквер прихватили изуродовали

теперь им надо прибрать у детишек . тогда стройте и дворцы культуры .нам не всем ваши церкви нужны . там доброго ничего нет и не научит добру раз кровожадных прославляют ..

Гость|24.01.2019 19:06|

Гость писал(a):

Церковь разрешена законом и ЛГБТ сообщества разрешены законом.Почему шествие ЛГБТ запрещают,а крестный ход нет? Как первое,так и второе может влиять на неокрепшие умы детей. Если одним что то запрещено на улицах города,то почему разрешено другим? По конституции у нас светское государство.
Нельзя допускать существование в одном здании детских кружков и религиозных контор.Это ущемляет религиозные права детей других конфессий,косвенно негативно влияет на их психику?

Гость|24.01.2019 19:06|

Давно пора обложить жрецов налогами, в том числе на имущество. И сразу им половина зданий не нужна будет.

21й век на дворе, в тут бородатый мужик в платье рекламирует древний вымысел.

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