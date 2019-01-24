24.01.2019 | 18:15

Здание недалеко от Привокзальной площади все еще остается Дворцом культуры железнодорожников. Хотя местные священнослужители с 1993 года мечтают, чтобы строение превратилось в церковь, которой и являлось изначально - там был Богоявленский собор, ДК из него сделали в советские годы. А потом хозяином здания стало ОАО «РЖД».

«Церковь не просто претендует на какую-то собственность. Мы готовы, пусть это останется и собственностью «Российских железных дорог», но пусть это будет церковью», - уточнил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

Переговоры о передаче здания активно велись в 2015 году. Акционерное общество скорее не возражало. Посредником между властью и епархией выступала Анна Кузнецова - тогда руководитель благотворительного фонда «Покров», а сейчас уполномоченный при Президенте России по правам ребенка. О проблеме Кузнецова рассказывала Виктору Кувайцеву, в то время главе Пензы.

«Я согласен с тем, что эти места святые должны использоваться по своему первоначально определенному назначению. Поэтому мы обратимся со своей стороны к «Дороге», - отмечал Виктор Кувайцев.

Но с тех пор, по словам митрополита, ничего не изменилось. Подвижек в деле нет, только надежда. Хотя церковь готова пойти на всевозможные уступки: многочисленные кружки из дворца культуры выгонять никто не собирается.

«Часть мы планируем оставить как большой просветительский центр, а вторую часть сделать - центральную - как храм, но это планы на ближайшие 10 лет», - добавил митрополит.

Владыка Серафим считает, что главной проблемой является техническая: нет правовой практики, которая бы позволяла акционерному обществу просто передать здание епархии.

«Мы готовы купить, но, согласно российскому законодательству, церковь для религиозных нужд не может приобретать себе собственность. Это замкнутый круг», - подытожил Серафим.