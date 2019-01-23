Пензенское информационное агентство|18+|Среда|23 янв 2019|14:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.39  |  $  66.33
 

Общество | Житель Бекова заплатит штраф за продажу самогона на дому

23.01.2019|13:38
Печать

Жителя поселка городского типа Беково привлекли к ответственности за незаконную реализацию алкоголя.

В декабре прошлого года в дом к мужчине пришел знакомый, и хозяин продал гостю самогон крепостью 39,1%.

«Гражданин при этом не являлся индивидуальным предпринимателем и не состоял в трудовых отношениях с организацией, которая имеет лицензию на розничную торговлю спиртосодержащей продукцией», - сообщили в Бековском райсуде.

В итоге сельчанину назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

«Решение может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии», - уточнили в районном суде.

В феврале 2018-го, критикуя работу глав администраций районов, на территории которых произошли пожары, унесшие жизни людей, губернатор Иван Белозерцев призывал руководителей муниципальных образований активнее бороться с самогоноварением.

Тогда он особо выделил в негативном ключе глав администраций Бековского, Городищенского, Колышлейского, Камешкирского, Неверкинского, Лопатинского районов.

«Самогон варят, самогон гонят. Они знают, у кого его купить за копейки. И все вы знаете, глава сельского поселения знает, кто гонит самогон. Знает, я уверен, я сам деревенский. Вся деревня знает! Только мер не принимаете», – возмущался Иван Белозерцев.

0
0
0
0
 
Гость|23.01.2019 14:03|

39,1 - слабовато

Гость|23.01.2019 14:28|

Сейчас то в магазинах 39, так что в самый раз. Лучше бы посадили Путина т.к. повысил пенсионный возраст , а мы в мире 116 по продолжительности, а уровня жизни японии и франции нам никогда не достичь. Нарушение конституционных прав человека

Гость|23.01.2019 14:35|

Гость писал(a):

а мы в мире 116 по продолжительности,

Кто вам сказал такую глупость?

Гость|23.01.2019 14:39|

Гость писал(a):

а уровня жизни японии и франции
Нам этого дерьма не надо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 