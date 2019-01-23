23.01.2019 | 13:38

Жителя поселка городского типа Беково привлекли к ответственности за незаконную реализацию алкоголя.

В декабре прошлого года в дом к мужчине пришел знакомый, и хозяин продал гостю самогон крепостью 39,1%.

«Гражданин при этом не являлся индивидуальным предпринимателем и не состоял в трудовых отношениях с организацией, которая имеет лицензию на розничную торговлю спиртосодержащей продукцией», - сообщили в Бековском райсуде.

В итоге сельчанину назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

«Решение может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии», - уточнили в районном суде.

В феврале 2018-го, критикуя работу глав администраций районов, на территории которых произошли пожары, унесшие жизни людей, губернатор Иван Белозерцев призывал руководителей муниципальных образований активнее бороться с самогоноварением.

Тогда он особо выделил в негативном ключе глав администраций Бековского, Городищенского, Колышлейского, Камешкирского, Неверкинского, Лопатинского районов.

«Самогон варят, самогон гонят. Они знают, у кого его купить за копейки. И все вы знаете, глава сельского поселения знает, кто гонит самогон. Знает, я уверен, я сам деревенский. Вся деревня знает! Только мер не принимаете», – возмущался Иван Белозерцев.