23.01.2019 | 10:57

Апелляционный суд оставил без изменения решение о назначении компенсации морального вреда 51-летней жительнице Нижнеломовского района и ее 16-летней дочери, муж и отец которых погиб под электропоездом.

Трагедия произошла в июле 2015 года на станции Ухтомская. Мужчина не воспользовался оборудованным пешеходным переходом.

Его вдова подала иск к ОАО «Российские железные дороги» и ООО «Страховая компания «Согласие», где застрахована гражданская ответственность перевозчика.

«Поскольку ОАО «РЖД» является владельцем источника повышенной опасности и несет ответственность за причиненный им вред, суд признал необходимым взыскать компенсацию морального вреда в пользу истицы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Женщине назначена выплата в размере 10 000 рублей, ее дочери - 30 000 рублей.

С ООО «Страховая компания «Согласие» взыскано по 50 000 рублей в пользу вдовы и дочери.

Компания обжаловала постановление в вышестоящем суде, однако решение было оставлено без изменения.