23.01.2019 | 15:44

Полмиллиона рублей решила взыскать жительница Пензы с водителя, насмерть задавившего ее мужа.

Трагедия произошла ночью 15 апреля 2018 года на трассе Тамбов - Пенза, возле Сердобска. Водитель «Лады-Гранты» наехал на мужчину 1977 года рождения, лежавшего на проезжей части. Тот скончался на месте ДТП.

Согласно выводам эксперта, у водителя «Лады» не было технической возможности избежать наезда на пензенца, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тем более что погибший мужчина нарушил требования правил дорожного движения, согласно которым пешеходы не должны задерживаться или останавливаться на проезжей части, если это не связано с безопасностью движения.

В возбуждении уголовного дела было отказано. Однако вдова погибшего обратилась в суд с просьбой взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей в связи со смертью близкого человека.

Суд усмотрел в действиях погибшего грубую неосторожность. Тем не менее, принимая во внимание, что водитель является владельцем источника повышенной опасности, служители Фемиды взыскали с него в пользу женщины 35 000 рублей.

«Не согласившись с суммой компенсации морального вреда, истица подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам оставила ее без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 22 января 2019 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.