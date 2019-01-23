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Общество | Задавивший пьяного пензенца водитель заплатит вдове 35 тысяч рублей

23.01.2019|15:44
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Полмиллиона рублей решила взыскать жительница Пензы с водителя, насмерть задавившего ее мужа.

Трагедия произошла ночью 15 апреля 2018 года на трассе Тамбов - Пенза, возле Сердобска. Водитель «Лады-Гранты» наехал на мужчину 1977 года рождения, лежавшего на проезжей части. Тот скончался на месте ДТП.

Согласно выводам эксперта, у водителя «Лады» не было технической возможности избежать наезда на пензенца, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тем более что погибший мужчина нарушил требования правил дорожного движения, согласно которым пешеходы не должны задерживаться или останавливаться на проезжей части, если это не связано с безопасностью движения.

В возбуждении уголовного дела было отказано. Однако вдова погибшего обратилась в суд с просьбой взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей в связи со смертью близкого человека.

Суд усмотрел в действиях погибшего грубую неосторожность. Тем не менее, принимая во внимание, что водитель является владельцем источника повышенной опасности, служители Фемиды взыскали с него в пользу женщины 35 000 рублей.

«Не согласившись с суммой компенсации морального вреда, истица подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам оставила ее без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 22 января 2019 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|23.01.2019 15:57|

Власть -есть насилие над человеком. Власть стреляет в спящих медведей, которые в своих норах просто тихо лежат, -это не считается убийством, но 35 т.р.-даже на клачек земли с гробом не хватит. СПАСИБО государству за все. И вы двсе думаете, что мы будем голосовать за путина , медведева, ооооо - специально просто крест поставим и бросим, благодарим за все

Гость|23.01.2019 15:59|

penzainform.ru писал(a):

«Лады» не было технической возможности
У любого этого тазохломобрака нет такой возможности ...

penzainform.ru писал(a):

в состоянии сильного алкогольного опьянения.
А таких граждан на дороге нужно приравнивать к суицидниками и выплаты производить в обратную сторону.

Гость|23.01.2019 16:05|

Бухать меньше надо.

Имя: Гость
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