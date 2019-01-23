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Общество | В Пензе состоится богослужение в память репрессированных казаков

23.01.2019|18:55
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В ночь с 23 на 24 января в храме святых мучеников Адриана и Наталии на улице Маршала Глазунова, 8, состоится богослужение, посвященное памяти казаков, репрессированных в годы советской власти.

«Как говорил Солженицын, казаки оказались первым народом, который подвергся самому жестокому геноциду на территории бывшей Российской империи. Практически миллионы казаков были подвержены кровавому террору», - рассказал первый проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Николай Грошев.

Директива была подписана ровно сто лет назад Яковым Свердловым. Ее инициаторами выступили Троцкий и Ленин.

«Казачество уничтожалось как общность именно исходя из того, что являлось носителем традиционной российской культуры, являлось столпом государственности и являлось православным народом», - отметил хорунжий Пензенского отдела Волжского казачьего войска Алексей Никитин.

Панихида памяти казаков, погибших в годы Гражданской войны и в период становления советской власти, начнется в храме Адриана и Наталии 23 января в 23:45.

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Гость|23.01.2019 19:08|

А крестный ход будет ?

Гость|23.01.2019 19:16|

А теперь давайте дружно подумаем,а за что их собственно "репрессировали"? Казаки всегда были опорой царя в деле подавления народных выступлений. Власть Советов справедливо припомнила им события 1905 года. Я это к чему,собственно-казаки уже привлекались к разгону мирных демонстраций,к избиениям и унижениям несогласных с действующей политикой власти. Может пора уже поумнеть,и не повторять кровавых ошибок своих предшественников?

Гость|23.01.2019 19:16|

Казак работает или грызёт бюджет?

Имя: Гость
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