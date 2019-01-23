23.01.2019 | 18:55

В ночь с 23 на 24 января в храме святых мучеников Адриана и Наталии на улице Маршала Глазунова, 8, состоится богослужение, посвященное памяти казаков, репрессированных в годы советской власти.

«Как говорил Солженицын, казаки оказались первым народом, который подвергся самому жестокому геноциду на территории бывшей Российской империи. Практически миллионы казаков были подвержены кровавому террору», - рассказал первый проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Николай Грошев.

Директива была подписана ровно сто лет назад Яковым Свердловым. Ее инициаторами выступили Троцкий и Ленин.

«Казачество уничтожалось как общность именно исходя из того, что являлось носителем традиционной российской культуры, являлось столпом государственности и являлось православным народом», - отметил хорунжий Пензенского отдела Волжского казачьего войска Алексей Никитин.

Панихида памяти казаков, погибших в годы Гражданской войны и в период становления советской власти, начнется в храме Адриана и Наталии 23 января в 23:45.