23.01.2019 | 10:25

Сотрудники полиции и Росгвардии нашли нарушителей закона в селе Индерка Сосновоборского района.

Стражи порядка наведались к тем, кто состоит на учете в органах внутренних дел, обошли места, где могут собираться криминальные элементы.

В итоге во время комплексного профилактического рейда, в котором приняли участие 30 полицейских и 30 росгвардейцев, привлекли к ответственности 49 человек.

«Из незаконного оборота изъято 5 единиц оружия, 116 патронов. Кроме того, проверено 143 автомобиля», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.