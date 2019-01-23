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Общество | В Индерке росгвардейцы обошли места сборищ криминальных элементов

23.01.2019|10:25
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Сотрудники полиции и Росгвардии нашли нарушителей закона в селе Индерка Сосновоборского района.

Стражи порядка наведались к тем, кто состоит на учете в органах внутренних дел, обошли места, где могут собираться криминальные элементы.

В итоге во время комплексного профилактического рейда, в котором приняли участие 30 полицейских и 30 росгвардейцев, привлекли к ответственности 49 человек.

«Из незаконного оборота изъято 5 единиц оружия, 116 патронов. Кроме того, проверено 143 автомобиля», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|23.01.2019 10:44|

Прям рассадник бандитизма.Хорошо оружие изъяли - спасли чьи то жизни.

Гость|23.01.2019 11:14|

мажора идерского проверьте

Гость|23.01.2019 11:21|

Гость писал(a):

23.01.2019 11:14|
а КТО ТАМ МАЖОР?))))

Гость|23.01.2019 11:27|

Ктот "нашептал".А народ в сёлах вооружается.Хм.

Имя: Гость
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