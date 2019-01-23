23.01.2019 | 16:32

Более 17 тысяч литров алкогольной продукции изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота. Такое количество не было реализовано недобросовестными продавцами в 2018 году.

«Выявлено 144 преступления в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также немаркированных табачных изделий, пресечено более 800 административных правонарушений. На правонарушителей наложены штрафы на сумму свыше шести миллионов рублей», - сообщил начальник отдела УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Роман Филиппов.

Продажа нелегальной алкогольной и табачной продукции наносит немалый вред экономике региона, а кроме того, может представлять опасность для жизни и здоровья потребителей. Поэтому, отправляясь в магазин за такими покупками, полицейские советуют помнить несколько правил.

«Как известно, есть минимальная цена на реализацию алкогольной продукции. В настоящее время цена на водку - 205 рублей. Если алкоголь реализуется ниже этой минимальной цены, то он не может быть легален», - предупредил оперуполномоченный по особо важным делам УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Андрей Соловьев.

У магазинов, реализующих спиртосодержащую продукцию, непременно должна быть лицензия на осуществление такой деятельности. Каждая бутылка алкоголя также снабжена специальными отличительными знаками.

«Во-первых, на марке внизу имеется голограмма. На поддельных марках голограмма, как правило, имитирована, никакого голографического эффекта на самом деле нет. Металлизированная полоса, у которой края должны быть неровные, как здесь мы видим, выполнена в виде прямой. Эта марка поддельная, и алкоголь будет являться нелегальным», - добавил Андрей Соловьев.

Кроме того, Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка разработано специальное мобильное приложение, с помощью которого можно узнать, где и когда выпущена та или иная бутылка. Если оно установлено на мобильный телефон, достаточно лишь навести камеру на акцизную марку, чтобы получить подробную информацию о производителе.