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Общество | Пензенские промышленные предприятия будут бороться за звание лучшего

23.01.2019|13:33
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Стартовал традиционный конкурс «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области» по итогам 2018 года, который проводит региональный минпром.

«Конкурс проходит ежегодно, его цель - стимулирование предприятий региона к повышению производительности труда, конкурентоспособности продукции, определения и поощрения предприятий, добившихся наилучших показателей», - отметил министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин.

В состязании могут участвовать крупные и средние предприятия независимо от формы собственности с численностью работников более 100 человек.

Конкурс проводится по нескольким отраслям: это оборонная промышленность и приборостроение, научно-исследовательские организации, машиностроение и металлообработка, кондитерская и пивобезалкогольная промышленность, а также фармацевтическая, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов.

«Заявки на участие в конкурсе можно направить до 25 марта на е-mail: mayprom@mail.ru. 12 июня победители будут занесены в галерею почета и славы Пензенской области», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Источник — фото: prom.pnzreg.ru
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Гость|23.01.2019 14:31|

Ку ку совсем -это какие машиностроительные предприятия против предприятий попрут, которые работают на оборонку. Там у них и зарплаты и оснащение, а на этих который сами себя кормят зарплаты слезы, а нам и за мусор еще 100р с человека. Сталин переворачивается теперь

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