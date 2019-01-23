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Общество | На ОАО «Маяк» досрочно прекратят полномочия генерального директора

23.01.2019|15:08
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14 февраля в 10:00 в Пензе начнется внеочередное общее собрание акционеров пензенского ОАО «Маяк». Дата была определена на заседании совета директоров, состоявшемся 10 января.

На собрании планируется рассмотреть всего два вопроса. Первый - досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Маяк». Второй - избрание генерального директора предприятия.

Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области. Она также опубликована в центре раскрытия корпоративной информации агентства Interfax.

ОАО «Маяк» специализируется на производстве различных видов бумаги, а также картона, обоев и другой продукции, которая пользуется спросом в России и идет на экспорт.

С апреля 1992 года предприятие «Маяк» возглавляет Василий Вдонин. 18 января 2019-го на внеочередной сессии Законодательного собрания региона ему было присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области».

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|23.01.2019 15:30|

Новым генеральным будет не однофамилец губернатора?

Гость|23.01.2019 15:38|

Будет однофамилец генерального

Гость|23.01.2019 15:39|

Однофамилец, либо в Россельхозбанк, либо на Утес ...пойдет!

Имя: Гость
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