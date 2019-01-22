22.01.2019 | 17:02

Студенты 1-го курса Пензенского колледжа транспортных технологий побывали в гостях у местного линейного отдела МВД России на транспорте.

Заместитель начальника отделения Виталий Борисов рассказал им о работе транспортной полиции и обязанностях служащих, ответил на вопросы. Наибольшее впечатление на учащихся произвела демонстрация оружия и оборудования, которое используется при расследовании преступлений.

Заключительным этапом экскурсии стало знакомство со старшим прапорщиком Сергеем Арзамасцевым и его напарницей – бельгийской овчаркой Ханной.

Как сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова, полицейский продемонстрировал гостям азы дрессировки служебных собак.

«Студенты смогут составить собственное представление о работе полиции и, возможно, после окончания учебного заведения примут решение поступить на службу в органы внутренних дел», - отметил Виталий Борисов.