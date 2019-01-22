Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|22 янв 2019|18:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.55  |  $  66.55
 

Общество | В Пензе студентам колледжа устроили экскурсию в транспортную полицию

22.01.2019|17:02
Печать

Студенты 1-го курса Пензенского колледжа транспортных технологий побывали в гостях у местного линейного отдела МВД России на транспорте.

Заместитель начальника отделения Виталий Борисов рассказал им о работе транспортной полиции и обязанностях служащих, ответил на вопросы. Наибольшее впечатление на учащихся произвела демонстрация оружия и оборудования, которое используется при расследовании преступлений.

Заключительным этапом экскурсии стало знакомство со старшим прапорщиком Сергеем Арзамасцевым и его напарницей – бельгийской овчаркой Ханной.

Как сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова, полицейский продемонстрировал гостям азы дрессировки служебных собак.

«Студенты смогут составить собственное представление о работе полиции и, возможно, после окончания учебного заведения примут решение поступить на службу в органы внутренних дел», - отметил Виталий Борисов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 