На обновленной площади Ленина прошел первый парад. Лучшие образцы пожарных и аварийно-спасательных машин выстроились по струнке. Так начался учебно-методический сбор системы предотвращения чрезвычайных ситуаций. На нем были представлены три новых автомобиля и два специальных прицепа для добровольных пожарных дружин.
«Общие затраты на приобретение данной техники составили свыше 50 000 000 рублей. Это очень большие финансовые средства. Техника нужна, техника необходима, поэтому у меня нет сомнений в том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации вы выполните свою задачу и окажете помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации», - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
На вооружение пожарных подразделений Пензы и Нижнего Ломова поступили два автомобиля производства Набережных Челнов.
«КамАЗы уже идут с улучшенными тактико-техническими характеристиками: они высокие (высотой 3,50 метра), полноприводные, повышенной проходимости - это позволит нам заезжать в более серьезные места. Оборудованы запасом воды, 350 пенообразователей», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.
Также представили аварийно-спасательный автомобиль, которого в Пензе еще не было. Он предназначен для ликвидации последствий ДТП.
«На нем предусмотрен кран-манипулятор, с помощью которого можно производить деблокирование автомобилей, которые сильно зажаты вследствие ДТП. Грузоподъемность данного манипулятора - 3 000 килограмм. Также данный автомобиль может принимать участие при разборе конструкций завалов домов», - рассказал руководитель дежурной смены Александр Чулков.
После торжественного вручения ключей от машин губернатор лично осмотрел новую технику. Специалисты продемонстрировали ему функциональные возможности современных пожарных автомобилей.
Раньше это было бульдозер. Теперь легковушка.