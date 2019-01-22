22.01.2019 | 18:18

На обновленной площади Ленина прошел первый парад. Лучшие образцы пожарных и аварийно-спасательных машин выстроились по струнке. Так начался учебно-методический сбор системы предотвращения чрезвычайных ситуаций. На нем были представлены три новых автомобиля и два специальных прицепа для добровольных пожарных дружин.

«Общие затраты на приобретение данной техники составили свыше 50 000 000 рублей. Это очень большие финансовые средства. Техника нужна, техника необходима, поэтому у меня нет сомнений в том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации вы выполните свою задачу и окажете помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации», - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На вооружение пожарных подразделений Пензы и Нижнего Ломова поступили два автомобиля производства Набережных Челнов.

«КамАЗы уже идут с улучшенными тактико-техническими характеристиками: они высокие (высотой 3,50 метра), полноприводные, повышенной проходимости - это позволит нам заезжать в более серьезные места. Оборудованы запасом воды, 350 пенообразователей», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Также представили аварийно-спасательный автомобиль, которого в Пензе еще не было. Он предназначен для ликвидации последствий ДТП.

«На нем предусмотрен кран-манипулятор, с помощью которого можно производить деблокирование автомобилей, которые сильно зажаты вследствие ДТП. Грузоподъемность данного манипулятора - 3 000 килограмм. Также данный автомобиль может принимать участие при разборе конструкций завалов домов», - рассказал руководитель дежурной смены Александр Чулков.

После торжественного вручения ключей от машин губернатор лично осмотрел новую технику. Специалисты продемонстрировали ему функциональные возможности современных пожарных автомобилей.