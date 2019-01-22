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Общество | В Пензе открылась горячая линия по качеству молочной продукции

22.01.2019|16:38
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В управлении Роспотребнадзора теперь чаще всего принимают звонки о том, какие несвежие или невкусные йогурт, ряженку и сыр покупают пензенцы. Это начала свою работу горячая линия по качеству и безопасности молочной продукции.

Специалисты рассказывают о требованиях к такой пище и говорят, что делать, если приобрели что-то малосъедобное. По телефону дама пожаловалась на то, что сметана оказалась мало похожа на сметану.

Женщине объяснили, что ей необходимо составить заявление в управление Роспотребнадзора по Пензенской области с предоставлением всей информации о производителе товара и о продавце. Управлением будут проведены контрольно-надзорные мероприятия, а о результатах пензячку впоследствии уведомят.

Звонки принимают по телефону 66-09-48 с 10:00 до 17:00. В прошлом году специалисты говорили, что подчас качество молочных изделий страдает и у иногородних, и у пензенских производителей.

«В 2018 году мы отмечаем рост доли неудовлетворительных проб молочной продукции по физико-химическим показателям, таким как содержание белка, жира, жиро-кислотного состава, наличие растительных компонентов. У нас эта доля неудовлетворительных проб по сравнению с 2017 годом выросла с 6,6% до 10,8%», - сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Тамара Рябинина.

Узнать о том, где выявили фальсификаты и где их произвели, любой человек может на сайте Роспотребнадзора.

«Продукты, содержащие растительные жиры, не представляют для потребителя опасности, но потребитель имеет право получить полную достоверную информацию о составе продукта.

Если производитель не заявляет о составе, значит, он намеренно вводит в заблуждение потребителя. Находки такие у нас были - это и молоко, и творожные продукты, фальсифицированные жирами растительного происхождения», - рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по области Вера Быкова.

Горячая линия будет работать до 4 февраля.

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