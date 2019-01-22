22.01.2019 | 11:56

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева беспокоит, что в регионе практически не снижается число пожаров. Об этом он заявил на заседании в правительстве во вторник, 22 января.

«В пожарах погибло более 100 человек, в том числе дети. Самое страшное - это дети», - высказался губернатор.

Он пояснил, что основными причинами трагедий становится нарушение разных правил безопасности. «В начале января я давал поручение проработать каждый случай пожара: почему он произошел, где недоработали с населением, где были проблемные семьи. По результатам анализа деятельности служб будут приняты соответствующие решения, кто как сработал», - сообщил Иван Белозерцев.

В частности, добавил он, нужно тщательнее следить за проводкой в домах, где живут проблемные семьи: отписки и работа для галочки, по его словам, здесь не уместны.

В ночь на 2 ноября 2018 года в Советском проезде в Каменке произошла трагедия: пожар унес жизни двоих детей 10 и 13 лет и их 40-летнего отчима. Матери братьев в тот момент дома не было - она работала в ночную смену.

Предполагаемой причиной ЧП назвали замыкание проводки.