22.01.2019 | 19:19

Это была 116-я командировка бойцов Пензенского отряда мобильного особого назначения на Северный Кавказ. Сотрудники ОМОНа провели там 90 суток. В течение данного времени они выполняли ряд задач.

«Проверка документов, розыск людей по ориентировкам, по оперативной информации, которая поступала из взаимодействующих органов. Мы проводили специальные операции по выполнению задержания преступников, также обеспечивали безопасность контрольно-пропускного режима на дорогах», - рассказал сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Илья.

«Задачи были разные, были сложные и простые, но в целом простых задач боевых не бывает. Все задачи выполнены, никаких срывов не было допущено, главное - все живы, здоровы и с честью выполнили свой долг», - сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

Также пензенцы проводили тренировки с местными сотрудниками полиции, тем самым оказывая им помощь в совершенствовании работы. Теперь сурские ребята в полном составе уже вернулись домой.

Впереди у них плановый медицинский осмотр, короткий отдых, после которого они вновь приступят к выполнению повседневных служебных обязанностей уже на территории родного региона.