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Общество | Следственное управление организовало для подростков турнир по шашкам

22.01.2019|15:24
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В поселке Кичкилейка состоялся турнир по русским шашкам среди воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Они боролись за кубок руководителя управления Следственного комитета РФ по Пензенской области: соревнования приурочили к 8-летию образования управления.

По словам руководителя управления Дмитрия Матушкина, дух соревнования и желание победить помогают ребятам открыть в себе скрытые таланты и качества, которые пригодятся как в школьной, так и в обычной жизни.

Участие в турнире принял 21 подросток в возрасте от 11 до 14 лет. Чемпионом стала Алина Попова, ей вручили кубок, медаль и настольную игру.

Второе место занял Евгений Васин, третье - Наталья Кивачицкая. Всем участникам вручили сладкие подарки, дипломы и памятные призы от следственного управления.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК Татьяна Махницкая, организаторы турнира также передали настольные игры в социально-реабилитационный центр.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|22.01.2019 16:16|

"Мелкие" уже под статьёй?

Имя: Гость
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