22.01.2019 | 15:24

В поселке Кичкилейка состоялся турнир по русским шашкам среди воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Они боролись за кубок руководителя управления Следственного комитета РФ по Пензенской области: соревнования приурочили к 8-летию образования управления.

По словам руководителя управления Дмитрия Матушкина, дух соревнования и желание победить помогают ребятам открыть в себе скрытые таланты и качества, которые пригодятся как в школьной, так и в обычной жизни.

Участие в турнире принял 21 подросток в возрасте от 11 до 14 лет. Чемпионом стала Алина Попова, ей вручили кубок, медаль и настольную игру.

Второе место занял Евгений Васин, третье - Наталья Кивачицкая. Всем участникам вручили сладкие подарки, дипломы и памятные призы от следственного управления.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК Татьяна Махницкая, организаторы турнира также передали настольные игры в социально-реабилитационный центр.