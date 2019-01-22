22.01.2019 | 14:53

Молодые жители региона могут поступить на службу в Госавтоинспекцию.

Набор кандидатов объявляется в отдельный батальон ДПС по городу Пензе и отдельную специализированную роту ДПС по Пензенской области.

Кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 35 лет, иметь высшее образование, отслужить в Вооруженных Силах РФ. Также учитывается физическая подготовка и отсутствие медицинских противопоказаний.

«По вопросам трудоустройства можно обратиться по адресу: г. Пенза, улица Бакунина, 181, телефоны: 59-90-36, 59-90-86», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Кроме того, имеются вакантные должности в следующих подразделениях Госавтоинспекции: межрайонных отделах «Нижнеломовский», «Никольский» и «Колышлейский», отделах по Городищенскому, Башмаковскому, Бековскому, Кузнецкому, Лопатинскому, Шемышейскому, Пензенскому, Сердобскому и Бессоновскому районам, отделениях по Наровчатскому и Спасскому районам.

Информацию можно уточнить в территориальных органах внутренних дел.