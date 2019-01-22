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Общество | Ленинский район признали самым красивым в новогоднем сезоне

22.01.2019|19:42
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Эти люди знают толк в создании праздничного настроения. Сотрудники предприятий, организаций и учреждений, которые располагаются в центре Пензы, - победители конкурса на лучшее оформление к новогодним праздникам фасадов зданий и прилегающей территории Ленинского района.

«У нас было много световых элементов, и это тоже участие администрации города и всех наших неравнодушных людей. Нам удалось в районе дополнительно украсить прожекторами - это новое такое оформление - улицу Пушкина. Мы свыше ста деревьев украсили», - рассказала глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Церемония награждения прошла в Литературном музее. Победителям, а их 40 человек, вручили грамоты, дипломы, подарки.

В числе награжденных - Андрей Мамонов, директор «Пензаконцерта». Это учреждение культуры состоит из филармонии и киноконцертного зала.

«Мы стараемся каждый год делать новые элементы украшений не только внутри здания, но и снаружи на прилегающей территории для создания настроения горожанам, гостям нашего города, чтобы те зимние каникулы, праздники они проводили достойно», - отметил Андрей Мамонов.

В новогоднем сезоне-2018/2019 Ленинский район был признан самым красивым в Пензе.

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