22.01.2019 | 19:07

«Более ста человек погибло в пожарах, в том числе дети», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Таковы печальные результаты минувшего года. Свою обеспокоенность происходящим губернатор высказал во время учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий гражданской обороны за 2018 год и по постановке задач на 2019-й.

«Основные причины - нарушение самых разных правил безопасности: начиная от неосторожного обращения с огнем, заканчивая эксплуатацией технически неисправных транспортных средств», - добавил губернатор.

2018-й отличился и по количеству масштабных происшествий - как техногенного, так и природного характера.

«На территории области у нас произошло пять чрезвычайных ситуаций, по сравнению с 2017 годом количество ЧС увеличилось в 2,5 раза. В течение года в чрезвычайных ситуациях, к счастью, погибших не было, а сумма ущерба от них составила более 89 000 000 рублей», - отметил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Что касается возгораний, зарегистрированных в зеленых массивах региона, то их число выросло более чем в два раза - с 31 до 78.

«Причиной возникновения лесных пожаров в 2018 году по 24 случаям является переход огня с земель других категорий, по 8 случаям - от линейных объектов, по 43 случаям - нарушение правил пожарной безопасности», - рассказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Губернатор потребовал от руководителей всех ведомств и глав муниципальных образований ужесточить контроль за происходящим на вверенных им территориях, а также усилить профилактическую работу среди населения. В том числе это касается работы с газовым оборудованием в жилых домах - как в частных, так и в многоквартирных.