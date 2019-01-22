22.01.2019 | 12:54

Во вторник, 22 января, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос о предстоящем паводке.

Он подчеркнул, что все необходимые меры нужно предпринять заблаговременно, и обратил внимание глав администраций районов на состояние гидротехнических сооружений.

«Снега в этом году много. Нужно вовремя открыть задвижки на водоемах и спустить воду. Эту работу нужно начинать, как говорится, вчера. Времени остается мало», - предупредил Иван Белозерцев.

Глава региона особо отметил, что следует заранее подготовить технические средства, пункты временного размещения граждан там, где есть угроза паводка.

«На центральных каналах показывают, как власть работает в подобных случаях. Мы, как говорится, в мирное время должны тоже быть готовы к таким ситуациям», - заявил Иван Белозерцев.

В апреле 2018 года во время паводка был введен режим чрезвычайной ситуации в шести районах Пензенской области: Сердобском, Нижнеломовском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском.