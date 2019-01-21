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Общество | Жительница Пензы отметила столетний юбилей

21.01.2019|17:58
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В воскресенье, 20 января, жительнице Пензы Ольге Маркиной исполнилось 100 лет.

Вся жизнь Ольги Емельяновны прошла в нелегком труде и заботах. В годы Великой Отечественной войны она работала на колхозных полях, в послевоенные годы была разнорабочей. В 2013 году она переехала к дочери в Пензу.

С юбилеем Ольгу Емельяновну пришли поздравить глава администрации Первомайского района Лидия Белякова, ее заместитель Наталья Озерова, представители социального управления города. Юбилярше вручили письма с поздравлениями от Президента Российской Федерации и губернатора Пензенской области, памятные подарки и цветы.

«Гости искренне пожелали Ольге Емельяновне, чтобы здоровье было крепким, жизненные силы и бодрость прибавлялись, а родные и близкие люди радовали своей любовью, заботой и вниманием», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|21.01.2019 18:09|

Дай Бог здоровья на долгие годы.

Гость|21.01.2019 18:15|

Представляете, она могла живого Ленина видеть и слушать!

Гость|21.01.2019 18:19|

Представил...годовалый ребенок слушает Ленина)))

Гость|21.01.2019 18:23|

Гость писал(a):

Представил...годовалый ребенок слушает
А пятилетний?

Гость|21.01.2019 18:50|

Хватит хорохориться. Человек пережила столько,что нам и в страшном сне не приснится.

Гость|21.01.2019 19:11|

Гость писал(a):

Представляете, она могла живого Ленина видеть и слушать!
ей было тогда пять лет когда не стало Ильича. Что она могла понять?

Гость|21.01.2019 19:15|

Гость писал(a):

Человек пережила столько,что нам и в страшном сне не приснится.

Нам приснилось или привиделось, рост цен, разрушение СССР, разрушение промышленности и сельского хозяйчтва, разрушение поселков и деревень, реформа пенсионная которая оставило без пенсий молодежь, мусорная реформа которая лезет каждому в карман. И многие другие сюрпризы капитализма.

Гость|21.01.2019 19:17|

С Днём рождения!

Имя: Гость
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