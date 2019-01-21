21.01.2019 | 17:58

В воскресенье, 20 января, жительнице Пензы Ольге Маркиной исполнилось 100 лет.

Вся жизнь Ольги Емельяновны прошла в нелегком труде и заботах. В годы Великой Отечественной войны она работала на колхозных полях, в послевоенные годы была разнорабочей. В 2013 году она переехала к дочери в Пензу.

С юбилеем Ольгу Емельяновну пришли поздравить глава администрации Первомайского района Лидия Белякова, ее заместитель Наталья Озерова, представители социального управления города. Юбилярше вручили письма с поздравлениями от Президента Российской Федерации и губернатора Пензенской области, памятные подарки и цветы.

«Гости искренне пожелали Ольге Емельяновне, чтобы здоровье было крепким, жизненные силы и бодрость прибавлялись, а родные и близкие люди радовали своей любовью, заботой и вниманием», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.