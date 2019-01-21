Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|21 янв 2019|14:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.55  |  $  66.36
 

Общество | Жители Пензенской области жалуются на пыль от иссинского щебня

21.01.2019|13:07
Печать

Губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы при ремонте дорог в районах Пензенской области не использовали иссинский щебень без расклинцовки (плотной утрамбовки. - Прим. ред.). Причиной тому стали жалобы сельчан на пыль.

«Обращаю внимание глав муниципальных образований и министра областного (министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев. - Прим. ред.): иссинский щебень, который пылит без расклинцовки биндером, не используйте больше, особенно там, где есть населенные пункты. По населенному пункту уложили этот гравий, он фонит, люди обращаются с жалобами - и сюда приезжают, и когда я провожу прием в районах», - сообщил губернатор на видеоконференции с главами районов в понедельник, 21 января.

Он посоветовал руководителям муниципальных образований купить себе «домики» в населенных пунктах с дорогами в исполнении иссинским щебнем.

«Почувствуете разницу. А то говорят: это ничего страшного, он там несильно пылит, несильно фонит. Вот эту пыль начнешь глотать - и сразу поймешь тех людей, которые обращаются в наш адрес», - пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что в регионе проводится много работы по фрезеровке, которую предполагает ремонт дорог.

«Фрезеровка - это дополнительный материал, дополнительный биндер, как мы его называем, который можно впоследствии использовать для покрытия тех дорог, которые отремонтированы с использованием иссинского щебня», - отметил глава региона.

Он поручил зампреду областного правительства Дмитрию Семенову и министру Александру Гришаеву взять вопрос на контроль до каждой тонны, поскольку этот биндер - собственность региона, а не дорожников. «Это стоит денег, его даже продают», - добавил Иван Белозерцев.

0
0
0
0
 
Гость|21.01.2019 13:44|

Судя по наличию спецтерминов-почти научная статья.

Гость|21.01.2019 13:49|

Гость писал(a):

Судя по наличию спецтерминов-почти научная статья.
Кандидат наук для губернатора писал текстовку.

Гость|21.01.2019 13:55|

Эту асфальтовую крошку можно прекрасно использовать при ремонте сельских дорог. В селе нагрузка на дорожное полотно небольшая. Но эта крошка исчезает в котеджных поселках близ Пензы.

Гость|21.01.2019 13:57|

Гость писал(a):

Судя по наличию спецтерминов-почти научная статья.
Будет у тебя свечной (простите, бордюрный) заводик - ты ещё не так заговоришь.

Гость|21.01.2019 13:58|

penzainform.ru писал(a):

он фонит
Фонит??? Радиоактивный???

Гость|21.01.2019 14:03|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

он фонит

Фонит??? Радиоактивный???

Источает флюиды разрухи и неблагополучия.

Гость|21.01.2019 14:17|

Гость писал(a):

Фонит??? Радиоактивный???
Требуем чернобыльской прибавки!!!

Гость|21.01.2019 14:46|

Да, фонит щебень. В карьере иссинском всегда у работников надбавки за вредность были. Гранит, кстати, тоже фонит.

Гость|21.01.2019 14:47|

Пару лет назад у нас на улице засыпали щебнем дорогу. Все лето мы дышали этой дрянью, окна нельзя было открыть. Почему все делается так через задницу? Как будто у тех, кто был ответственный за эту работу, руки растут из заднего места. Неужели трудно проехать пару раз по дороге катком???

Гость|21.01.2019 14:48|

Нормальных людей уже не остаётся, одни рукожопы!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 