21.01.2019 | 13:07

Губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы при ремонте дорог в районах Пензенской области не использовали иссинский щебень без расклинцовки (плотной утрамбовки. - Прим. ред.). Причиной тому стали жалобы сельчан на пыль.

«Обращаю внимание глав муниципальных образований и министра областного (министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев. - Прим. ред.): иссинский щебень, который пылит без расклинцовки биндером, не используйте больше, особенно там, где есть населенные пункты. По населенному пункту уложили этот гравий, он фонит, люди обращаются с жалобами - и сюда приезжают, и когда я провожу прием в районах», - сообщил губернатор на видеоконференции с главами районов в понедельник, 21 января.

Он посоветовал руководителям муниципальных образований купить себе «домики» в населенных пунктах с дорогами в исполнении иссинским щебнем.

«Почувствуете разницу. А то говорят: это ничего страшного, он там несильно пылит, несильно фонит. Вот эту пыль начнешь глотать - и сразу поймешь тех людей, которые обращаются в наш адрес», - пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что в регионе проводится много работы по фрезеровке, которую предполагает ремонт дорог.

«Фрезеровка - это дополнительный материал, дополнительный биндер, как мы его называем, который можно впоследствии использовать для покрытия тех дорог, которые отремонтированы с использованием иссинского щебня», - отметил глава региона.

Он поручил зампреду областного правительства Дмитрию Семенову и министру Александру Гришаеву взять вопрос на контроль до каждой тонны, поскольку этот биндер - собственность региона, а не дорожников. «Это стоит денег, его даже продают», - добавил Иван Белозерцев.