21.01.2019 | 14:22

На видеоконференции с главами муниципальных образований, состоявшейся в понедельник, 21 января, губернатор Иван Белозерцев озвучил обращение 78-летнего жителя села Старая Кутля Лунинского района Пензенской области, которое поступило в приемную Президента Российской Федерации.

По словам сельчанина, районная администрация обещала установить памятник участникам Великой Отечественной войны еще в 2015 году, к 70-летию Победы. Однако было определено только место расположения мемориала, и на этом все закончилось.

«Глава администрации, решите вопрос и установите памятник, если обещали. Обратитесь к депутату от вашего района, к бизнесу. Можно выделить небольшую сумму из бюджета. Память о войне - это святое», - поручил Иван Белозерцев.

В 2018 году возле поселка Монтажного был восстановлен мемориал, посвященный Селиксенскому гарнизону, - памятный знак под названием «Здесь формировались воинские части, направляющиеся на фронт».